Заявление РПЛ по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Российская Премьер-лига отреагировала на инцидент с дракой болельщиков по окончании матча 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Красно-белые группой избили болельщика ЦСКА.

Матч, как и все другие в РПЛ, проходил с Fan ID.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

По информации ЦСКА, избиения болельщиков имели место и на трибунах во время матча.

«РПЛ совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», – сказали в пресс-службе лиги.