Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявление РПЛ по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Сегодня, 15:57
14

Российская Премьер-лига отреагировала на инцидент с дракой болельщиков по окончании матча 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Красно-белые группой избили болельщика ЦСКА.

  • Матч, как и все другие в РПЛ, проходил с Fan ID.
  • В ситуации разбираются правоохранительные органы.
  • По информации ЦСКА, избиения болельщиков имели место и на трибунах во время матча.

«РПЛ совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», – сказали в пресс-службе лиги.

Еще по теме:
Игрок ЦСКА получил сотрясение мозга в дерби со «Спартаком»
Заявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене» 11
Юрист перечислил последствия избиения фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1763904806
очень стыдно за рылов. толпой на одного. как бабы. как спартач80, который в стрингах ходит. надо ещё номэда как-то сюда приплести)
Ответить
BuenosArgentina
1763904840
И после этого кто-то будет против фан-айди ? Найти и посадить за хулиганство, в семье не без урода, позорят свой клуб
Ответить
subbotaspartak
1763905092
Помнится в СССР попал на ЦСКА-Динамо (хоккей времён Фетисова) и как конная милиция после игры разводила, эскалаторы в метро только вниз, на перроне замешкаешься гвардейцы в ближайший вагон запихают... И всё чинно и благородно...
Ответить
Artemka444
1763907067
Просто позорище Полный запрет на все стадионы пожизненно
Ответить
Интерес
1763908295
Когда бьют толпой одного(самого гнусного, самого пьяного), "последовательность событий" значения не имеет.Два нормальных мужика его пеленают и сдают куда надо.А это-распоясавшиеся звери, разве не видно на видео! Причём, отнюдь не сосунки и нищеброды.Дожили...
Ответить
Алекс636363
1763909009
зачинщиков на рудники, спартаку техническое поражение и запрет до конца сезона проводить матчи в москве, на следующий сезон- все игры дома без зрителей, при повторении - лишение статуса профессионального клуба и - вниз. и так с любым клубом. с этим быдлом бороться только так - пусть страдает за их по ведение их же команда
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо»
19:10
Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина
19:00
ВидеоТюкавин забил пяткой
18:40
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
18:06
3
ВидеоЗадержан болельщик ЦСКА, избитый фанатами «Спартака»
17:57
14
Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»
17:49
9
Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»
17:41
3
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»
17:25
4
РПЛ. «Зенит» вышел в лидеры, обыграв на выезде «Пари НН» (2:0)
17:11
36
Все новости
Все новости
Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»
18:50
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Краснодар»: 23 ноября
18:36
4
Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Зенита»
18:30
ВидеоФутболист «Пари НН» исполнил необычный финт в матче с «Зенитом»
18:18
2
ВидеоЗадержан болельщик ЦСКА, избитый фанатами «Спартака»
17:57
14
Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»
17:49
9
Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»
17:41
3
У Соболева 0+0 в 8 последних матчах за «Зенит»
17:33
8
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»
17:25
4
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
РПЛ. «Зенит» вышел в лидеры, обыграв на выезде «Пари НН» (2:0)
17:11
36
ВидеоНовые подробности драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА
16:58
13
Альба объяснил поражение «Ростова» от «Крыльев»
16:46
1
Адиев прокомментировал победу «Крыльев» над «Ростовом»
16:16
ВидеоЗаявление РПЛ по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
15:57
14
Игрок ЦСКА получил сотрясение мозга в дерби со «Спартаком»
15:45
7
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:01
1
РПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и покинули зону стыков
15:00
6
В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси
14:55
15
ВидеоЗаявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:40
15
ВидеоЮрист перечислил последствия избиения фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:32
3
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление
14:20
29
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»: 23 ноября
14:07
7
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после победы в дерби
14:03
Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА
13:50
9
ВидеоВратарь «Ахмата» жестко поиздевался над Даку
13:43
4
«Спартак» сыграет с «Балтикой» без основного атакующего футболиста
13:21
4
Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года
13:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 