Заявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление насчет инцидента на «Лукойл Арене» после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Красно-белые группой избили болельщика ЦСКА.

Матч, как и все другие в РПЛ, проходил с Fan ID.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

По информации ЦСКА, избиения болельщиков имели место и на трибунах во время матча.

«В случившемся после матча «Спартак»– ЦСКА разбираются правоохранительные органы.

Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион – не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», – написали спартаковцы.