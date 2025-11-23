Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Заявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Заявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Сегодня, 14:40
9

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление насчет инцидента на «Лукойл Арене» после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Красно-белые группой избили болельщика ЦСКА.

  • Матч, как и все другие в РПЛ, проходил с Fan ID.
  • В ситуации разбираются правоохранительные органы.
  • По информации ЦСКА, избиения болельщиков имели место и на трибунах во время матча.

«В случившемся после матча «Спартак»– ЦСКА разбираются правоохранительные органы.

Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион – не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», – написали спартаковцы.

Юрист перечислил последствия избиения фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление 4
Обращение «Спартака» к болельщикам после победы в дерби
Источник: телеграм-канал «Спартак информ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1763898511
Толпой одного , ну вообще по мужски .
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1763899056
Немецкие ультрас сделали совместное заявление против усиления контроля и ИИ на стадионах, на матче Баварии полупустые трибуны, а в российской ультре всё время раздоры
Ответить
Anton1969
1763899494
Таким недоумкам на стадионе вообще делать нечего!!! Запретить пожизненно вход на матчи!!!
Ответить
vavilon69
1763900012
Ждите ******!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1763901275
Это дежурное заявление было написано 100 лет назад, многие буквы уже стёрлись. Как в магазине: "ушла на обед", "переучёт", "принимаю товар". ))
Ответить
ScarlettOgusania
1763901613
этому неадеквату из конюшни нечего было соваться под трибуны с ультрас-фанатами Спартака, живее был бы... сегодня разгоняют версию, что это был провокатор против разрешения пива на стадионах, мол смотрите на этих фанатов, они и без пива слишком агрессивны, а удар первым нанёс именно болела с розой коннины...((
Ответить
dimag
1763901884
Всю эту толпу свинорылых хероев напавших на одного - на СВО, там есть где им разгуляться.
Ответить
aaaaahhhh
1763901933
я сперва думал, что малолетки а тут вполне себе взрослые дурни.. Что у людей в головах???
Ответить
