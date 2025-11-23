Юрист перечислил последствия избиения фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Юрист, агент Антон Смирнов оценил инцидент на «Лукойл Арене» после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Красно-белые группой избили болельщика ЦСКА.

Матч, как и все другие в РПЛ, проходил с Fan ID.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

По информации ЦСКА, избиения болельщиков имели место и на трибунах во время матча.

«Неважно, была ли это намеренная провокация или рандомная ситуация. Уверен, что у участников драки будут огромные проблемы с законом, а вычислить там по видео всех не составит труда.

Ну и об отмене Fan ID можно забыть, будет ужесточение.

Вот последствия этой истории. Суровые и банальные, как сама жизнь», – написал Смирнов.