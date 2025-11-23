Дерби «Спартак» – ЦСКА назвали антирекламой российского футбола

Блогер, продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Это был 1-й матч Вадима Романова, одноклассника Константина Генича, во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник по РПЛ – «Балтика».

«По качеству игры, возможно, худшее дерби в истории.

По одному удару в створ на двоих, ни одного опасного момента за 100 минут – это антиреклама российского футбола.

Понятно, что делается скидка на международную паузу, но в дерби хочется всегда видеть выкрученной яркости на максимум, а не мучения миллионеров на поле.

Так играть в футбол позорно», – написал Ладненко.