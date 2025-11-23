Введите ваш ник на сайте
Семин ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА

Сегодня, 11:14

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин оценил победу команды над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

  • Это был 1-й матч Вадима Романова, одноклассника Константина Генича, во главе «Спартака».
  • Красно-белые остались на 6-м месте.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Балтика».

«Спартак» заслужил победу над ЦСКА, потому что у них было большое старание, они много работали на поле. Плюс у хозяев было больше моментов, чтобы забить. Хороший матч получился, настоящее дерби. Если бы падений или имитаций падений было меньше, то матч стал бы лучше.

Травма Данила Кругового повлияла на ЦСКА. Данил – это игрок основного состава, на своей позиции делает хорошую работу», – сказал Семин.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Семин Юрий
