Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Челестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»

Челестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»

Сегодня, 21:19
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини проанализировал пропущенный гол от «Спартака» (0:1).

– Вам забили с углового. В чем ошибка?

– Готовились. Это моя ошибка, мой гол. Ответственность лежит на тренере, когда игрок не находится там, где должен. Надо больше говорить на поле, но при подаче Обляков не должен был находиться там. Это не то, что мы наигрывали.

  • ЦСКА сохраняет лидерство в РПЛ наряду с «Краснодаром».
  • Следующий соперник ЦСКА – «Оренбург».
  • Красно-синие не брали РПЛ с 2016 года.

Еще по теме:
Генич выиграл крупную сумму благодаря победе «Спартака» 1
«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака» 9
Тренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Спартак Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763837360
Вообще хреново играли, а все эти "новоприобретённые", получив шанс на поле, ничего не добавили, и второй тайм провалили, кроме последних лихорадочных попыток исправить неисправимое.И Дивеев начал в сборной, и продолжил совершать ошибки.Пора его посадить на лавку, чтобы подумал, а так ошибаться и молодёжь может.Все, блин, собрались в "европейские клубы" перейти-судьбу испытать.Хрен вам всем,задаваки!
Ответить
Феликс Михайлов
1763837911
Главный коневод ошибся с выбором корма.
Ответить
PAREVG.
1763838957
Вообще-то, при подаче углового, желательно ставить игрока у ближней штанги...
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА
22:37
АПЛ. Дубль Барнса принес «Ньюкаслу» победу над «Манчестер Сити» (2:1)
22:29
Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира
21:55
3
Реакция Губерниева на победу «Спартака» над ЦСКА
21:47
4
РПЛ. «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:1), у команды Черчесова 8 матчей без побед подряд
21:30
1
ВидеоЧелестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»
21:19
3
«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»
20:53
12
«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет
20:46
7
ВидеоТренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»
20:35
1
Все новости
Все новости
Спартаковец Дмитриев: «Со Станковичем общался один раз»
22:43
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Рубина»
22:11
ВидеоКарасев сказал только 3 слова после дерби «Спартак» – ЦСКА
21:37
2
РПЛ. «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:1), у команды Черчесова 8 матчей без побед подряд
21:30
1
ВидеоЧелестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»
21:19
3
Генич выиграл крупную сумму благодаря победе «Спартака»
21:10
5
Мостовой: «Спартак» может выиграть РПЛ даже без тренера»
20:58
5
«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»
20:53
12
«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет
20:46
7
ВидеоТренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»
20:35
1
Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА
20:12
3
Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»
20:08
15
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»
19:46
2
«Оседлали коней, хэй-хэй!»: «Фратрия» – о победе над ЦСКА
19:37
15
Президент РПЛ – об Алдонине: «Есть ситуации, когда надо бороться за жизнь»
19:13
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над ЦСКА
19:08
11
Игрок ЦСКА обвинил судей в поражении от «Спартака»
19:00
20
ВидеоОбзор матча «Спартак» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:49
⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича
18:47
172
Федотов проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»
18:37
9
Видео«Спартак» и ЦСКА едва не устроили массовую драку
18:18
2
Болельщики выбрали оптимального тренера для «Динамо»
18:11
1
ЦСКА призвали лишить Акинфеева неприкосновенности
17:59
5
ВидеоЦСКА пропустил от «Спартака» после углового
17:38
13
Зобнин честно ответил, есть ли в «Спартаке» неадекваты
16:56
7
Мор заявил о нелогичности увольнения Карпина
16:43
Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину»
16:35
3
«Динамо» продает по бросовой цене мерч, посвященный Карпину
16:26
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 