Челестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини проанализировал пропущенный гол от «Спартака» (0:1).

– Вам забили с углового. В чем ошибка?

– Готовились. Это моя ошибка, мой гол. Ответственность лежит на тренере, когда игрок не находится там, где должен. Надо больше говорить на поле, но при подаче Обляков не должен был находиться там. Это не то, что мы наигрывали.