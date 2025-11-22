Челестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини проанализировал пропущенный гол от «Спартака» (0:1).
– Вам забили с углового. В чем ошибка?
– Готовились. Это моя ошибка, мой гол. Ответственность лежит на тренере, когда игрок не находится там, где должен. Надо больше говорить на поле, но при подаче Обляков не должен был находиться там. Это не то, что мы наигрывали.
- ЦСКА сохраняет лидерство в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- Следующий соперник ЦСКА – «Оренбург».
- Красно-синие не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: «Матч ТВ»