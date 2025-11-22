Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Спартака» (0:1).

«Результат не положительный. Ребята отдали все, самоотдача запредельная. Горд был видеть это. Две команды провели дисциплинированный матч, с большой интенсивностью. И какое‑то действие индивидуального характера могло завершить игру. Мне не в чем упрекнуть команд», – сказал швейцарец.