Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Спартака» (0:1).
«Результат не положительный. Ребята отдали все, самоотдача запредельная. Горд был видеть это. Две команды провели дисциплинированный матч, с большой интенсивностью. И какое‑то действие индивидуального характера могло завершить игру. Мне не в чем упрекнуть команд», – сказал швейцарец.
- ЦСКА сохраняет лидерство в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- Следующий соперник ЦСКА – «Оренбург».
- Красно-синие не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: «Матч ТВ»