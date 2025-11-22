Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину»

Сегодня, 16:35
1

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об онкологии у Евгения Алдонина.

«Я первым узнал об этом, потому что он мой партнeр по паделу. Все мы ему помогали, но сейчас нужна ещe помочь, поскольку затянулось лечение и выздоровление. Надеюсь, что весь футбольный мир поможет побороть этот недуг нашему Мастеру спорта и хорошему другу, потому что заболевание очень тяжeлое. А уже потом мы будем радовать всех в матчах легенд. желаю ему здоровья, поможет.

Стоит ли провести благотворительный матч? Я думаю, лучше проведeм матч, когда он выздоровеет, а мы сейчас должны помочь ему, кто чем сможет. У него сейчас очень тяжeлый период, и многое зависит от того, как он пройдeт. Сначала нужно помочь ему, собрать средства, чтобы он вылечился, а потом будем думать о благотворительных матчах», – сказал Булыкин.

  • Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.
  • Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.

Еще по теме:
Раскрыт точный диагноз Алдонина
У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег 7
Алдонин определил двух лучших игроков ЦСКА в весенней части РПЛ
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Алдонин Евгений Булыкин Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1763820989
Выздоровления! Отправил..
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
ВидеоАкинфеев пропустил удар спартаковца Барко с углового
17:38
Зобнин честно ответил, есть ли в «Спартаке» неадекваты
16:56
2
Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину»
16:35
1
Раскрыт точный диагноз Алдонина
16:20
1
Ливай, Бонгонда, Зорин не попали в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА – известны причины
15:38
3
У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег
15:01
7
Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера
14:17
3
Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»
13:56
2
Стало известно, скучают ли в «Динамо» по Карпину
13:35
5
Все новости
Все новости
Мор заявил о нелогичности увольнения Карпина
16:43
«Динамо» продает по бросовой цене мерч, посвященный Карпину
16:26
2
Комментарий нового тренера «Спартака» перед дерби с ЦСКА
16:08
2
РПЛ. «Оренбург» и «Балтика» обошлись без голов
15:59
3
Назван лучший вратарь России
15:51
4
Ливай, Бонгонда, Зорин не попали в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА – известны причины
15:38
3
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – ЦСКА: 22 ноября
15:37
8
Болельщики определили лучшего российского тренера
15:24
2
У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег
15:01
7
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
14:54
Романов – 3-й тренер в российской истории «Спартака», который дебютирует в дерби с ЦСКА
14:45
3
Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»
14:30
1
Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера
14:17
3
Где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:09
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:07
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:01
Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»
13:56
2
Стало известно, скучают ли в «Динамо» по Карпину
13:35
5
Григорян заявил, что Дзюба – это Господь
13:17
7
Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение
13:03
2
Реакция фанатов «Зенита» на присвоение Мостовому звания «Джентльмен года»
12:48
6
Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке»
12:38
2
Мор оценил шансы Романова возглавить «Спартак» на постоянной основе
12:17
Аршавин определил лучшего игрока России в 2025 году
11:45
4
Важное обращение «Спартака» перед дерби
11:27
6
Генич спрогнозировал итог дерби «Спартак» – ЦСКА
11:01
24
Обращение Лещенко к игрокам «Динамо»
10:54
2
Прогноз Бубнова на «Спартак» – ЦСКА
10:46
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 