Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об онкологии у Евгения Алдонина.

«Я первым узнал об этом, потому что он мой партнeр по паделу. Все мы ему помогали, но сейчас нужна ещe помочь, поскольку затянулось лечение и выздоровление. Надеюсь, что весь футбольный мир поможет побороть этот недуг нашему Мастеру спорта и хорошему другу, потому что заболевание очень тяжeлое. А уже потом мы будем радовать всех в матчах легенд. желаю ему здоровья, поможет.

Стоит ли провести благотворительный матч? Я думаю, лучше проведeм матч, когда он выздоровеет, а мы сейчас должны помочь ему, кто чем сможет. У него сейчас очень тяжeлый период, и многое зависит от того, как он пройдeт. Сначала нужно помочь ему, собрать средства, чтобы он вылечился, а потом будем думать о благотворительных матчах», – сказал Булыкин.