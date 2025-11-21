Жена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»: «Ты неделю знаешь, а я не в курсе?!»

Владислав Радимов рассказал, что его супруга Анастасия не поделилась с ним важной информацией.
«У меня состоялся нелицеприятный разговор с супругой. Я тут читаю в новостях: «О, Валеру уволили». Она говорит: «А я знаю уже неделю об этом».
А она очень дружит с женой Валеры Карпина. Я говорю: «Ты неделю знаешь, а я не в курсе?!» – заявил Радимов.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Матч Премьер»