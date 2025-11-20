Быстров сказал, как Соболеву выйти на новый уровень в «Зените»

Владимир Быстров высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

«Соболев – молодец, понимает, что не дорабатывает. Объяснил, что целый день не сидит в компьютере. Рыбалку любит – тоже молодец, но то, что на моем месте ловил, это уже плохо.

Семак дает ему игровое время от и до, несмотря на то, что он его не оправдывает. Мне это напоминает историю Бухарова, который пришел в «Зенит» и попал под Кержакова в сумасшедшей форме, который зубами вцепился в свое место. И как бы Бухаров ни забивал, психологически ему было очень тяжело.

У Соболева нет такого конкурента, каким был Кержаков для Бухарова, но он все равно не может себя проявить ни в кубке, ни в чемпионате. Может досидеться до того, что мы его потеряем как футболиста.

Дайте Соболеву телефончик тренера «Балтики» по физподготовке и он выйдет на новый уровень», – заявил Быстров.