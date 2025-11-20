Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным

Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным

Сегодня, 13:29

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о фигуре главного тренера команды Станислава Черчесова.

  • Черчесов принял «Ахмат» летом.
  • При нем грозненцы покинули зону вылета.
  • Сейчас «Ахмат» занимает 11-е место.

– Как бы ты описал Черчесова как тренера? Ты уже несколько месяцев работаешь под его руководством – какой он в жизни и на тренировках?

– Он спокойный, старается всегда держать в команде хорошую атмосферу, даже когда у нас неудачные игры или результаты. Всегда ищет позитивные моменты.

Даже после провальных матчей он остаeтся спокойным. Обычно много шутит, старается, чтобы общая атмосфера была лeгкой, чтобы все могли сконцентрироваться на работе. При этом он требовательный, психологически сильный тренер.

Станислав Саламович много показывает и каждый день объясняет, куда нам расти, насколько можем прибавить, что у команды есть возможность показывать хорошей и красивый футбол. Можно сказать, Черчесов пытается сформировать у игроков дух победителей. Это не делается за один день.

При Черчесове команда стала по-другому относиться к работе – концентрироваться во время тренировки, до и после неe, уделять внимание мелочам. За этот период – только положительные моменты. У меня ни разу не было желания не тренироваться или что-то в этом духе. Каждый день с Черчесовым – это что-то новое.

Еще по теме:
Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?» 1
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура» 9
Габулов назвал тренера, который сделает «Динамо» чемпионом 5
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Касинтура Эгаш Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоТрамп выложил нейросетевое видео с Роналду
14:28
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
14:14
1
Быстров сказал, как Соболеву выйти на новый уровень в «Зените»
13:59
1
Головин назвал страну, где планирует жить после карьеры
12:55
1
Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей
12:32
9
Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ
12:16
14
ФотоПирло опубликовал фото дочери в купальнике
11:56
4
Вратарь «Сочи» рассказал, почему на него злился Аршавин
11:33
2
Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым
11:19
1
Названы комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА
11:02
8
Все новости
Все новости
Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным
13:29
Преемник Карпина в «Динамо» – об увольнении тренера: «Это законы, которые давно написаны в футболе»
13:15
Мамаев двумя словами описал Батракова
12:40
1
6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА
12:27
3
Где смотреть матч «Акрон» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 ноября 2025
12:23
Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ
12:16
14
Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?»
12:06
1
Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
11:46
Вратарь «Сочи» рассказал, почему на него злился Аршавин
11:33
2
Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым
11:19
1
Названы комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА
11:02
8
Стало известно, сколько квартир у Кокорина в Москве
10:53
10
«Зенит» обозначил стоимость Педро, которого ждут в Бразилии
10:44
4
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
10:25
Бубнов назвал тренера РПЛ, который должен быть на небесах
10:05
2
«Кого вы берете?»: Черданцев – о решении «Динамо» назначить Карпина
09:25
4
Григорян посоветовал «Динамо» тренера вместо Карпина
09:19
2
Гришин определил лучшего форварда РПЛ
09:12
1
Реакция Губерниева на нового тренера «Динамо»
09:03
3
«Динамо» похвалили за увольнение Карпина
08:45
ФотоДзюба сходил на хоккей и получил подарок
01:11
1
Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака»
00:48
33
Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
00:36
14
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»
00:12
9
В РФС отреагировали на слова Путина о судействе
Вчера, 23:56
32
Черданцев – о новом тренере «Динамо»: «Не удивлюсь, что у него получится»
Вчера, 23:48
2
Мамаев назвал самого талантливого россиянина в РПЛ
Вчера, 23:32
Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 