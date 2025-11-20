Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о фигуре главного тренера команды Станислава Черчесова.

Черчесов принял «Ахмат» летом.

При нем грозненцы покинули зону вылета.

Сейчас «Ахмат» занимает 11-е место.

– Как бы ты описал Черчесова как тренера? Ты уже несколько месяцев работаешь под его руководством – какой он в жизни и на тренировках?

– Он спокойный, старается всегда держать в команде хорошую атмосферу, даже когда у нас неудачные игры или результаты. Всегда ищет позитивные моменты.

Даже после провальных матчей он остаeтся спокойным. Обычно много шутит, старается, чтобы общая атмосфера была лeгкой, чтобы все могли сконцентрироваться на работе. При этом он требовательный, психологически сильный тренер.

Станислав Саламович много показывает и каждый день объясняет, куда нам расти, насколько можем прибавить, что у команды есть возможность показывать хорошей и красивый футбол. Можно сказать, Черчесов пытается сформировать у игроков дух победителей. Это не делается за один день.

При Черчесове команда стала по-другому относиться к работе – концентрироваться во время тренировки, до и после неe, уделять внимание мелочам. За этот период – только положительные моменты. У меня ни разу не было желания не тренироваться или что-то в этом духе. Каждый день с Черчесовым – это что-то новое.