Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?»

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о фигуре главного тренера команды Станислава Черчесова.

– Какая была первая мысль, когда узнал о приходе Черчесова? Всe-таки у него имидж достаточно жeсткого тренера. Не боялся, что он будет жестить с дисциплиной?

– Черчесов – большой, известный, опытный тренер, у которого можно многому научиться. Порадовало то, что приезжает именно такой специалист. Это шанс получить много полезной информации и знаний. Для нас, игроков, это большой опыт – работать с таким тренером. Никаких проблем не было. Чем строже тренер, тем лучше – для меня так.

– Дзюба недавно говорил, что не понимает, почему такого тренера, как Черчесов, не звали в топ-клубы РПЛ, когда он был свободен. Тебя это не удивляет, что его не приглашали в «Спартак», «Динамо», «Локомотив»?

– До прихода Станислава Саламовича в «Ахмат» я не был сильно погружeн в его работу. Помнил Черчесова по сборной России на чемпионате мира. Поэтому я не мог плюс-минус понять, какой он тренер.

А когда начал с ним работать, действительно возникает вопрос, почему другие клубы раньше не интересовались и не пытались пригласить его к себе. Для нас это хорошо. Поэтому пусть остаeтся и работает с нами (улыбается).