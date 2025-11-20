Вратарь «Сочи» рассказал, почему на него злился Аршавин

Александр Дегтев, голкипер «Сочи», рассказал об уходе из системы «Зенита».

– Вы родились на Дальнем Востоке. Как оказались в Питере в академии «Зенита»?

– Я родился в Находке. Занимался там футболом. Был в «Луче-Энергия», потом в «Океане». Далее переехал в базовую школу «Краснодара», там был два года. И перед зачислением в сам интернат уехал на просмотр в «Зенит» – там меня взяли.

– Хоть раз привлекались там к тренировкам с главной командой или «Зенитом-2»?

– Нет, потому что у меня на тот момент не было контракта с клубом. Поэтому я не привлекался ни к основе, ни к «Зениту-2» – только с молодежным составом тренировался, когда его возглавил Константин Анатольевич Коноплев.

– С вами общался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин, который уже много лет курирует молодежный футбол в петербургском клубе?

– Да, он постоянно был в академии, очень хотел, чтобы я подписал контракт с «Зенитом». Но я выбрал другой путь. Андрей Сергеевич чуть злился на меня, поскольку хотел, чтобы я остался. Но я не подписал контракт. В итоге нормально с ним пообщались и разошлись.

– Был бы шанс пробиться наверх, если бы приняли его предложение?

– Нет, я думаю, меня ждал бы путь через аренды или «Зенит-2». И я мог там надолго остаться. А мне хотелось сразу показывать себя на высоком уровне. Пусть в «Сочи» я два года назад тоже начинал с молодежного состава, этот вариант был лучше. Поскольку я видел немало ребят в «Зените», которые останавливались на второй команде. И не хотел повторить этот путь.