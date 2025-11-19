В РФС отреагировали на слова Путина о судействе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал высказывание Владимира Путина о работе арбитров.
Ранее президент России заявил: «Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства».
«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе.
Мы видим потенциал искусственного интеллекта в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству.
Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе», – сказал Митрофанов.
- Судейский корпус в РФС возглавляет серб Милорад Мажич.
- Путин в среду ознакомился с платформой AI 4 Sport, способной обеспечить более объективное судейство в футболе и других видах спорта.
Источник: ТАСС