Семин объяснил, как нужно изменить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Ранее он участвовал во встрече по этой теме с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
«О лимите на встрече с Дегтярeвым все говорили разное, но в целом – есть единство. Я говорил, что количество легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права – ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев – кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе.
Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип – играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий – я был за такой принцип», – сказал Сeмин.
- Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.