Семин объяснил, как нужно изменить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Ранее он участвовал во встрече по этой теме с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«О лимите на встрече с Дегтярeвым все говорили разное, но в целом – есть единство. Я говорил, что количество легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права – ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев – кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе.

Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип – играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий – я был за такой принцип», – сказал Сeмин.