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Канчельскис сказал, какой тренер нужен «Динамо»

19 ноября 2025, 11:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о новом главном тренере «Динамо».

Московскую команду ранее покинул Валерий Карпин. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

– Какой тренер нужен «Динамо»?

– Да верните Марцела Личку или поставьте Гусева, он работал в штабе, он все знает. В «Динамо» уже работали Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Юрий Калитвинцев и другие бывшие футболисты. Почему бы не дать поработать Гусеву? Дайте ему шанс. Не всегда же бывает, что именитый тренер приезжает, и все начинает работать. Вспомните Фабио Капелло в сборной России. У кого‑то получается, а у кого‑то нет.

Если смотреть на специалистов с категорией Pro, то у нас тренеров больше, чем футболистов. Зачем мы учимся и получаем категорию Pro, если не дают возможности поработать? Какой смысл? Понятно, что не все хотят ехать на периферию, во Вторую и Первую лиги. Все сразу хотят большего… А надо начинать с маленького.

Хорошо, что Гусева назначили исполняющим обязанности главного тренера. Не стали бросаться назначать кого‑то, дают поработать своим. Приняли правильное решение. Тем более Гусев уже работал в концовке того сезона, вроде бы показал неплохой результат.

Если «Динамо» потерпит до конца сезона, тогда можно будет сделать какие‑то выводы. Если не получится – будут кого‑то искать. «Динамо» может только подняться в таблице, опуститься вряд ли выйдет – есть неплохой подбор игроков. И при новом тренере все будут по‑другому играть и вести себя. Так всегда происходит. Потому результат должен быть другим. А если сейчас придет какой‑то зарубежный специалист, то «Динамо» сразу чемпионом станет, что ли? Это нереально. Важно, чтобы это понимали динамовские руководители. Сезон и так практически провален.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Динамо Канчельскис Андрей
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