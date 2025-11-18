Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»

Александр Мостовой высказался о выборе новых тренеров для «Спартака» и «Динамо».

В ноябре спартаковцы отправили в отставку Деяна Станковича, а динамовцев покинул Валерий Карпин.

И.о. главного тренера назначены Вадим Романов у «красно-белых» и Ролан Гусев у «бело-голубых».

«У нас тренеров назначают наугад. Такое ощущение, что внешне должен понравиться руководителям, тогда его возьмут.

Должен быть хороший актер, который отыгрывает эмоции на бровке – тогда он заинтересует такой большой клуб, как «Спартак». Уже сколько примеров было, когда набирали по объявлению.

Сейчас два топ-клуба без тренера. Есть специалист, который шел первым в РПЛ, но его убрали по нефутбольным причинам.

По идее, «Динамо» и «Спартак» сейчас должны сражаться за Ивича, но в итоге пригласят кого-то, кто не знаком с нашим футболом, а через полгода уволят», – заявил Мостовой.