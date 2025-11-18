Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»

Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»

Сегодня, 17:56
4

Александр Мостовой высказался о выборе новых тренеров для «Спартака» и «Динамо».

  • В ноябре спартаковцы отправили в отставку Деяна Станковича, а динамовцев покинул Валерий Карпин.
  • И.о. главного тренера назначены Вадим Романов у «красно-белых» и Ролан Гусев у «бело-голубых».

«У нас тренеров назначают наугад. Такое ощущение, что внешне должен понравиться руководителям, тогда его возьмут.

Должен быть хороший актер, который отыгрывает эмоции на бровке – тогда он заинтересует такой большой клуб, как «Спартак». Уже сколько примеров было, когда набирали по объявлению.

Сейчас два топ-клуба без тренера. Есть специалист, который шел первым в РПЛ, но его убрали по нефутбольным причинам.

По идее, «Динамо» и «Спартак» сейчас должны сражаться за Ивича, но в итоге пригласят кого-то, кто не знаком с нашим футболом, а через полгода уволят», – заявил Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Динамо» 6
Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки» 11
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Спартак Динамо Ивич Владимир Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1763478019
Ты о чём, шут?: "Должен быть хороший актер, который отыгрывает эмоции на бровке"- только такого убрали.
Ответить
Мордаванин
1763478227
тебя постричь иволосы помыть ивсё ..п.з.дуй по бровке.
Ответить
Garrincha58
1763478545
Зачем Ивичу это надо он работает получает я думаю не плохие деньги
Ответить
...короче
1763479057
...Санёк, вчера в КХЛ эпидемия отставок началась, двигай туда, там уже Губа, в качестве эксперта, хоккейным людям педали разводит...
Ответить
Главные новости
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
18:35
1
ФотоБензема составил команду мечты
18:27
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
17:56
4
Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе
17:42
7
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
17:17
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
Все новости
Все новости
Молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса
18:18
2
Быстров назвал лидеров ЦСКА: «Тащат на своем горбу»
17:25
3
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Смолов поддержал изменение правил назначения пенальти за игру рукой
16:29
1
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
В российском футболе предложили ввести лимит на иностранных тренеров
15:51
2
Еще один клуб РПЛ включился в борьбу за белоруса Лукашова
15:43
1
Степашин раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
15:27
6
Челестини ответил, готов ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»
15:15
2
Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»
15:00
2
Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»
14:48
2
«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо»
14:38
12
Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов
14:28
13
Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»
13:58
5
Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал»
13:43
15
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой»
13:27
2
Карпин попрощался с футболистами «Динамо»
13:15
2
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
13:07
2
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»
12:52
Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей
12:40
5
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ
12:30
2
«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами
12:18
8
Червиченко удивился решению Карпина покинуть «Динамо»
12:05
2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ
11:51
2
Губерниев дал совет Карпину после ухода из «Динамо»
11:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 