Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»

Александр Мостовой высказался о выборе новых тренеров для «Спартака» и «Динамо».
- В ноябре спартаковцы отправили в отставку Деяна Станковича, а динамовцев покинул Валерий Карпин.
- И.о. главного тренера назначены Вадим Романов у «красно-белых» и Ролан Гусев у «бело-голубых».
«У нас тренеров назначают наугад. Такое ощущение, что внешне должен понравиться руководителям, тогда его возьмут.
Должен быть хороший актер, который отыгрывает эмоции на бровке – тогда он заинтересует такой большой клуб, как «Спартак». Уже сколько примеров было, когда набирали по объявлению.
Сейчас два топ-клуба без тренера. Есть специалист, который шел первым в РПЛ, но его убрали по нефутбольным причинам.
По идее, «Динамо» и «Спартак» сейчас должны сражаться за Ивича, но в итоге пригласят кого-то, кто не знаком с нашим футболом, а через полгода уволят», – заявил Мостовой.
- Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
- Он тренировал «Краснодар» с января 2023 года по март 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»