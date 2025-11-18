Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»

Российский тренер Валерий Овчинников не удивлен тем, что Валерий Карпин решил покинуть «Динамо».
«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это «Динамо», в котором был Романцев – он там чуть с ума не сошeл. В «Динамо» был Сeмин. Где они в итоге? С чего вдруг Карпин решил, что продавит?
Не продавишь! Я работал в системе «Динамо». Моей первой командой было кировское «Динамо». Я помню, когда меня вызывали – что со мной там делали…
Мне было 32 года, меня там на уши ставили! Тузик отдыхал. Решение Карпина возглавить «Динамо» изначально было ошибкой», – сказал Овчинников.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Чемпионат»