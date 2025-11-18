Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»

Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»

Сегодня, 17:05
2

Российский тренер Валерий Овчинников не удивлен тем, что Валерий Карпин решил покинуть «Динамо».

«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это «Динамо», в котором был Романцев – он там чуть с ума не сошeл. В «Динамо» был Сeмин. Где они в итоге? С чего вдруг Карпин решил, что продавит?

Не продавишь! Я работал в системе «Динамо». Моей первой командой было кировское «Динамо». Я помню, когда меня вызывали – что со мной там делали…

Мне было 32 года, меня там на уши ставили! Тузик отдыхал. Решение Карпина возглавить «Динамо» изначально было ошибкой», – сказал Овчинников.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Овчинников Валерий Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1763474916
феерия от бормана))всёв ёлочку))
Ответить
bset
1763479808
И Романцев работал в Динамо, и Семин работал в Динамо, да и я работал в Динамо. Так вот работаю я как-то в кировском Динамо...
Ответить
