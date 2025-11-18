Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»

Российский тренер Валерий Овчинников не удивлен тем, что Валерий Карпин решил покинуть «Динамо».

«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это «Динамо», в котором был Романцев – он там чуть с ума не сошeл. В «Динамо» был Сeмин. Где они в итоге? С чего вдруг Карпин решил, что продавит?

Не продавишь! Я работал в системе «Динамо». Моей первой командой было кировское «Динамо». Я помню, когда меня вызывали – что со мной там делали…

Мне было 32 года, меня там на уши ставили! Тузик отдыхал. Решение Карпина возглавить «Динамо» изначально было ошибкой», – сказал Овчинников.