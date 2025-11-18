Челестини ответил, готов ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние вратаря Игоря Акинфеева перед дерби со «Спартаком».

– Вы говорили, что Акинфеев испытывает боль. Сейчас у него все в порядке?

– Я не знаю, пока что не спрашивал. Но сегодня он тренировался, соответственно, это шаг вперед.

На прошлой неделе он еще не тренировался с нами, а сейчас уже тренируется. Это означает, что мы идем в правильном направлении.

Только Игорь может сказать нам, готов ли он. Потому что речь о боли, а мы не можем залезть к нему в тело и понять.

И опять же, у Игоря достаточно опыта, чтобы понимать, готов он к игре или не готов.