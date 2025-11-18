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Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ

18 ноября 2025, 12:30
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ.

– Для меня лучший игрок – Сперцян. Я уже об этом говорил. Сперцян – это стабильность. Мы не знаем, что будет дальше с Алексеем Батраковым. Он превосходит нашу лигу в скорости мышления и исполнения. Вы видели его голы, когда он успевает щекой исполнить вторым касанием? А какие передачи он отдает? Смотрит в одну сторону, видит в другую, отдает в третью. Но если вы будете спрашивать меня как тренера, я возьму Сперцяна, потому что сегодня он будет давать результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?

– Как это определить? Сперцян тоже играл в одной команде.

– Сперцян в любой команде будет играть не ниже своего качества. Он на определенном уровне ведет единоборства, прошел все этапы подготовки, психологически устойчивый, хотя его все пытаются спровоцировать. Он реагирует меньше, чем любая другая звезда, которую пытались так опекать.

– Он сейчас находится в тепличных условиях. Останется ли он Эдуардом Сперцяном, например, в «Балтике»?

– Безусловно. Мы раскладываем по качествам реализаций в нашем чемпионате. Я вижу, что Сперцян будет развиваться и в другом чемпионате благодаря уровню интенсивности игры.

  • Сперцян провел в этом сезоне 15 матчей в РПЛ, забив 6 голов и сделав 10 ассистов.
  • «Краснодар» занимает в турнирной таблице первое место.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Балтика Сперцян Эдуард Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Дубина
1763459837
У зулу сы у газпрома??
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САДЫЧОК
1763462224
Лучший Кисляк и Глушенков( и не важно что он мне вообще не нравится).
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