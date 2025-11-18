Червиченко удивился решению Карпина покинуть «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».

– Меня решение Карпина максимально удивило. Зная его характер, я предполагал, что может возникнуть ситуация, при которой он психанет и уйдет. Но думаю, что когда он с новым руководством обсуждал какие‑то новые приобретения, возникло недопонимание. В целом это импульсивный поступок, который можно было ожидать. Но, объективно говоря, пять месяцев – это не такой уж и большой срок, по которому можно судить о качестве работы тренера.

– Какой тренер нужен «Динамо»?

– Честно, понятия не имею. У команды очень странный подбор игроков. Если рассматривать их по отдельности, то футболисты неплохие, но порой то, что они исполняют на поле, – это нечто. Даже там, где невозможно пропустить гол, игроки умудряются что‑то выдумать. Мне кажется, ни один тренер с такой историей не справится.