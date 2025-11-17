Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов – о новом тренере «Спартака»: «Он похож на гладиатора»

Шалимов – о новом тренере «Спартака»: «Он похож на гладиатора»

Сегодня, 17:41
2

Игорь Шалимов высказался о Вадиме Романове, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

– Эта ситуация назревала. Но я думал, что его не будут трогать до зимней паузы. Вадим Романов играл у меня. Он спартаковец, был воспитан в школе московской команды.

– Можете представить, что Романов станет главным тренером?

– Я бы хотел этого. Но только ему нужна помощь. Важно, чтобы тренер был россиянином, прошел спартаковскую школу. И Романов подходит под эти критерии.

У «Спартака» должна быть фишка. Чем «красно‑белые» отличаются от других команд? Стилем! Условно, у ЦСКА нет никакого стиля. У «Динамо» нет.

– Да ладно! Какой сейчас стиль у «Спартака»?

– Он был. Сейчас он пропал. Романов – спартаковец. И он похож на гладиатора. Я говорю про лицо.

На какие‑то такие вещи надо выходить и надо к чему‑то привязаться. А привязаться можно только к истокам.

  • 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
  • Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
  • До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Романов Вадим
Мордаванин
1763390839
"Вадим Романов играл у меня.. Но только ему нужна помощь." подкат передними копытами, шаля!!!)))
Ответить
Интерес
1763391203
Узнаваемый стиль ЦСКА-не возня с мячом, а вертикальный футбол, без стеночек и забеганий."Динамо" -что-то среднее между ЦСКА и "Спартаком", но всё равно ориентирован на атаку.
Ответить
