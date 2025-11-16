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Юран готов возглавить клуб РПЛ

16 ноября 2025, 21:18
14

Сергей Юран заявил о готовности возглавить команду из РПЛ.

«Пока конкретики от клубов РПЛ не было, но я готов начать работу и до зимней паузы, не дожидаясь тренировочных сборов. В моей карьере были разные ситуации и все прекрасно знают, что я умею решать задачи в самых различных ситуациях, в том числе и с теми командами, которые испытывают те или иные проблемы.

Жду официального предложения и хочу как можно скорее приступить к делу», – сказал Юран.

  • Последним местом работы Юрана был «Серик Беледиеспор».
  • Он покинул турецкий клуб в октябре.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (14)
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Юбиляр
1763317923
Надеюсь, что это не Спартак !)...
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Цугундeр
1763319156
"умею решать задачи в самых различных ситуациях.." Ну да.) "А" упало,потом "Б" пропало.. Что осталось на трубе?
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САНЁК17
1763321349
Юран опаздал, оформления на работу к концу года не принимается
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BRO_football
1763327211
Пари НН. Хуже чем сейчас уже не будет
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Mirak92
1763345738
Да и я тоже готов. Вопрос в другом, кому это днище нужно?
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boris63
1763346617
Готов то готов, вот только кто позовёт.
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rash1959
1763356392
Хочешь скорее приступить - иди в курьеры доставку
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Городовой
1763375775
Юран как ненаточенный топор. В смысле тупой. Откуда его только не выгоняли! А он всё пытается карандаш заточить.
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