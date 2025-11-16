Введите ваш ник на сайте
  • «Ситуация двигается»: Кержаков – о возвращении рекорда по голам за сборную России

Сегодня, 19:34

Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном возвращении рекорда по голам за сборную России.

  • Ранее стало известно, что на экс-нападающего могут переписать гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.
  • В таком случае у Кержакова и Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.

«Ситуация с моим голом немцам? Двигается так, как должна двигаться. Отправлен ли запрос в ФИФА? Не я этим занимаюсь, но, так скажем, все двигается. Это пока все, что я могу сказать», – сказал Кержаков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
