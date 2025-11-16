«Зенит» продлит аренду вингера «Краснодара» по решению Аршавина

«Зенит» продлит аренду у «Краснодара» вингера Александра Егурнева еще на один сезон.
Игрок, который выступает за «Зенит-2», нравится тренерскому штабу и заместителю председателя правления клуба по спортивному развитию Андрею Аршавину.
Нынешнее соглашение футболиста с петербуржцами истекает 31 декабря.
- 23-летний Егурнев перешел в «Зенит-2» в июле и с тех пор провел за него 12 матчей в дивизионе Б Второй лиги, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тысяч евро.
Источник: Legalbet