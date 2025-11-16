Карпин выбрал лучший и худший матч сборной России в 2025 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги года для национальной команды.

В 2025-м россияне сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

– Общие итоги... если брать все матчи, то итоги хорошие. Соперники хорошие. Посмотрели, опять же, на нас, оценили себя на уровне таких соперников.

Поэтому, подводя итоги, думаю, что позитивные, несмотря на поражение [от Чили].

– Можете назвать лучший и худший матч 2025 года?

– Лучший был с Катаром. Худший – с Иорданией. Игра была хуже, чем сегодня.