Семин оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший спартаковец Юрий Семин оценил шансы команды на титул РПЛ в этом сезоне.

«Спартак» занимает 6-е место.

Отставание от 1-го – 8 очков.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Сохраняет ли «Спартак» шансы на золото? Сейчас чересчур большой разрыв между ним и лидерами. Хотя всякие чудеса бывают, потому что в этом чемпионате России много сюрпризов преподносят команды, которые борются за выживание и находятся внизу турнирной таблицы.

Но сейчас будет большой перерыв, и наш чемпионат как бы начинается заново. Клубы проведут серьезную подготовку перед решающим этапом первенства. Кто лучше это сделает, тот и станет чемпионом России», – сказал Семин.