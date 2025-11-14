Мостовой – о работе Карпина в «Динамо»: «Меня всегда забавляет это «дать время»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
– Что происходит с «Динамо»?
– Слушайте, ну а чего все ждали? О каком чемпионстве вообще речь шла? Касательно игры большие вопросы во многих матчах, то нормально играют, то сами себе забивают – и все это за одну игру может быть. Конечно, поднимутся еще, но уже могут и в пятерку не попасть, хотя состав потрясающий. Пока команда удивляет со знаком «минус».
– А что так влияет на работу Карпина: давление в большой клубе, совмещение постов со сборной?
– Про совмещение даже и говорить нечего: ни в одной цивилизованной стране такого нет и не было никогда. Но и его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать, понятное дело, две должности оплачиваются, совмещать разрешают – чего не согласиться?
– Карпину надо дать время в «Динамо»?
– Меня всегда забавляет это «дать время». Можно дать, будет серия побед, продлят контракт, все будет хорошо. Так пять лет отработает, без титулов уйдет, и толку? Личку выгнали, когда в лидерах шли – никто время не давал. Руководству решать.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после 15 туров.
- Карпин возглавляет команду с июня этого года.
- С лета 2021 года он также является главным тренером сборной России.
- Марцел Личка возглавлял «Динамо» в 2023–2025 годах.