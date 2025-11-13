Карпин обозначил нормы потребления алкоголя для футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, сколько алкоголя можно пить его футболистам.
– Чего вы точно не позволите делать вашим футболистам?
– Давайте так: пиво – окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку – не окей. Или водка в большом количестве – не окей. Рюмка водки – окей. Бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру.
- Карпин помимо сборной России тренирует «Динамо».
- Москвичи идут в РПЛ 10-ми.
- Россия 15 ноября примет в Сочи Чили.
Источник: Sport24