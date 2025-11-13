Глушаков одним словом описал слухи про уход Карпина из «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможной отставке Валерия Карпина из «Динамо». Ранее сообщалось, что московский клуб может уволить главного тренера во время международной паузы.

«Валерий Георгиевич сначала со сборной подписал контракт, поэтому от этого отталкивался, что это его основная работа. Во-вторых, мы сейчас без международных соревнований.

Что касается слухов об увольнении из «Динамо», то у нас в России любят поджигать. Не удивлюсь, если это заказуха», – сказал Глушаков.