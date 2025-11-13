Введите ваш ник на сайте
Карпин проанализировал голевую ошибку Сафонова

Сегодня, 00:52
16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил действия вратаря Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным мячом от Перу.

  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
  • В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

– Я не специалист по вратарям, но думаю, Сафонов потерял ворота в какой-то момент. Плюс видно, что нога едет. Если бы нога не поехала, гола не было бы.

– Сафонов снова «привез» гол. Может, ошибочно его ставить в состав, когда у него нет практики в «ПСЖ»? Если мы говорим с прицелом на отборочные матчи.

– Если бы это был отборочные матч, то состав был бы другим. Возможно, Сафонов бы и не играл.

– Могли бы дать совет Сафонову сменить клуб?

– Он взрослый, а не маленький мальчик. Советы давать не буду ему. Не думаю, что его устраивает положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принимать решение.

Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1762992446
Какие вопросы - такие ответы. Журналистика дно пробило. И это дно прочно сидит на канале матч ТВ
Ответить
Каратель помойников
1762997973
Совет можно дать журналисту-меняй место работы
Ответить
subbotaspartak
1763005447
Сафон проворонил, на тренировках неожиданно с 30 метров не бьют, а на скамейке не поймаешь.
Ответить
Красногвардейчик
1763007353
У этого мешка, больше пиара, он ещё в Краснодаре, кучу таких голов пропускал, а сейчас деградировал в ПСЖ сидя на лавке
Ответить
Burtaze
1763009196
Это не ошибка Сафонова, это ошибка Валерика, что Сафонов принял участие в матче. Вратарь без практики в воротах сборной. Карпин не умный специалист, если вообще специалист
Ответить
...уефан
1763015966
...Матвей, конечно буксонул по газону опорной, но он, просто оказался не готов к плотному удару с дистанции, как не готов, в целом к игре, как и вся команда, начиная с тренеров...
Ответить
каа
1763016045
Если бы нога не поехала, гола не было бы... Как то Владимир Владимирович сказал: "Если бы у бабушки был .... была бы дедушкой"
Ответить
Чермындыр
1763016337
Вообще, если не относиться серьезно к товарнякам, то принцип Валеры постоянно привлекать новых игроков и ротировать состав не такой уж и неправильный. Какая по сути разница выиграли, проиграли, ничья. Конкретно по этому матчу можно сделать вывод, что мушкетер сильно сдал, и в сборную на серьезные игры (если и когда они у нас будут) его звать не стоит, что собственно Волера и сказал. Проблема этой сборной в том, что вокруг ее товарняков слишком много шумихи, раздуваемой медиа типа матч тв.
Ответить
За что бан ?
1763016732
Он не готов был к удару Валеры , не ожидал , расслабился . Непрофессионально .
Ответить
Cleaner
1763021122
Карпин, ошибка Сафонова - это ТВОЯ ОШИБКА как тренера! Как можно вызывать в сборную вратаря, который в своей команде не выходит на поле уже 25 МАТЧЕЙ подряд. Ну да какой ты, Валера, тренер, вся страна уже давно знает!...(((
Ответить
