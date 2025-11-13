Карпин проанализировал голевую ошибку Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил действия вратаря Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным мячом от Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

– Я не специалист по вратарям, но думаю, Сафонов потерял ворота в какой-то момент. Плюс видно, что нога едет. Если бы нога не поехала, гола не было бы.

– Сафонов снова «привез» гол. Может, ошибочно его ставить в состав, когда у него нет практики в «ПСЖ»? Если мы говорим с прицелом на отборочные матчи.

– Если бы это был отборочные матч, то состав был бы другим. Возможно, Сафонов бы и не играл.

– Могли бы дать совет Сафонову сменить клуб?

– Он взрослый, а не маленький мальчик. Советы давать не буду ему. Не думаю, что его устраивает положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принимать решение.