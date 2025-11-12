Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на информацию, что московскую команду вместо Валерия Карпина может возглавить Станислав Черчесов.

«Если в «Динамо» реально хотят назначить Черчесова (это вообще *** [капец], тотальный физрук, еще и на всю башку *** [чокнутый], просто *** [болван] невероятных, галактических масштабов), то я полностью за Карпина!

Мне нравится и Осипенко, и футбол, который он ставит, и превращение в «Ростов», и хамство в адрес клуба на прессухах. Остросюжетная борьба за выживание – просто отлично, интересно смотреть.

Валерий Георгиевич, я с вами. Вам надо дать поработать», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.