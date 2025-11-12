Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Перу Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В сборной России ответили на претензии Акинфеева

Сегодня, 17:31
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал критическое заявление Игоря Акинфеева о проводах из национальной команды.

«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы.

Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола», – сказал Кафанов.

  • Акинфеев выступал за российскую сборную с 2004 по 2018 год.
  • Он пропустил 95 голов в 111 матчах.

Еще по теме:
Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России 6
Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России» 3
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье» 6
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Кафанов Виталий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1762960037
Тем более Акинфей сам отказался выступать за сборную. Какие тогда проводы?
Ответить
Главные новости
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ
20:03
Смолов предсказал чемпиона РПЛ-2025/26
19:50
1
Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича в «Спартаке»
19:40
Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
19:30
Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»
19:19
5
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Все новости
Все новости
Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»
20:00
Акинфеев описал свою автобиографию
19:10
2
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России
19:00
1
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»
17:45
4
В сборной России ответили на претензии Акинфеева
17:31
1
В «Динамо» отреагировали на новость об увольнении Карпина
17:17
6
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»
17:05
16
Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
16:46
2
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»
16:29
10
Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»
16:16
3
Тренер клуба-участника ЛЧ отказал «Спартаку»
15:59
6
Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»
15:47
1
Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»
15:30
9
Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»
14:53
7
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
14:25
2
Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»
14:10
3
Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу
13:57
16
Черчесов рассказал о своих планах на фоне интереса «Спартака» и «Динамо»
13:45
5
Ротенберг возглавил «Локомотив»
13:25
14
Реакция Станковича на увольнение из «Спартака»
13:10
11
Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб
12:58
8
Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»
12:50
6
В «Локомотиве» готовится громкая отставка
12:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 