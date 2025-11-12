В сборной России ответили на претензии Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал критическое заявление Игоря Акинфеева о проводах из национальной команды.
«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы.
Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола», – сказал Кафанов.
- Акинфеев выступал за российскую сборную с 2004 по 2018 год.
- Он пропустил 95 голов в 111 матчах.
Источник: «Р-Спорт»