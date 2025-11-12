Черчесов рассказал о своих планах на фоне интереса «Спартака» и «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал новый комментарий по поводу возможного перехода в московский клуб.

Тренера рассматривают «Спартак» и «Динамо».

Черчесов принял «Ахмат» летом.

При нем грозненцы покинули зону вылета.

«Среда началась очень интересно – прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой».

Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься.

Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был.

Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных», – заявил Черчесов.