Бубнов вынес вердикт по Карпину в «Динамо»

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» призвал к отставке главного тренера команды Валерия Карпина.

– Менять надо зимой Карпина?

– Конечно.

– То есть всe, однозначно?

– Ну он нулевой тренер! Если б он не говорил так, а говорил, что исправится… Даже Алексей Шпилевский не говорит, что он нулевой! Хотя по сравнению с Карпиным он нулевой, блин.

– А кого на место Карпина?

– Да на место Карпин у вас тысяча вариантов!

– Каких?

– В первую очередь Владимира Ивича берите.