Бубнов вынес вердикт по Карпину в «Динамо»

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» призвал к отставке главного тренера команды Валерия Карпина.
– Менять надо зимой Карпина?
– Конечно.
– То есть всe, однозначно?
– Ну он нулевой тренер! Если б он не говорил так, а говорил, что исправится… Даже Алексей Шпилевский не говорит, что он нулевой! Хотя по сравнению с Карпиным он нулевой, блин.
– А кого на место Карпина?
– Да на место Карпин у вас тысяча вариантов!
– Каких?
– В первую очередь Владимира Ивича берите.
- Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, «Динамо» на замену Карпину рассматривает Станислава Черчесова и Ролана Гусева.
Источник: «Чемпионат»