Бубнов вынес вердикт по Карпину в «Динамо»

Сегодня, 11:55
8

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» призвал к отставке главного тренера команды Валерия Карпина.

– Менять надо зимой Карпина?

– Конечно.

– То есть всe, однозначно?

– Ну он нулевой тренер! Если б он не говорил так, а говорил, что исправится… Даже Алексей Шпилевский не говорит, что он нулевой! Хотя по сравнению с Карпиным он нулевой, блин.

– А кого на место Карпина?

– Да на место Карпин у вас тысяча вариантов!

– Каких?

– В первую очередь Владимира Ивича берите.

  • Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, «Динамо» на замену Карпину рассматривает Станислава Черчесова и Ролана Гусева.

crf57
1762941140
БУБНОВ - сам полный ноль везде! Болтун типа Мостового.Еще позволяет свой немытый рот раззевать! БУБЕН ты сам -то что сделал в футболе,чмошник!
Ответить
evgevg13
1762944394
Полный ноль рассуждает о других нулях. Смешно...
Ответить
Чилим.
1762945532
А другие фамилии кроме Ивича из за склероза не смог вспомнить?
Ответить
NewLife
1762948467
Редакторы, посмотрите в словаре значение слова "вердикт", кончайте смешить.
Ответить
vvv123
1762949154
Давай Ролана Гусева, а то динамовцы очень плохо по костям соперников работают. Этот научит!
Ответить
Главные новости
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ
20:03
Смолов предсказал чемпиона РПЛ-2025/26
19:50
1
Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича в «Спартаке»
19:40
Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
19:30
Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»
19:19
5
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»
20:00
Акинфеев описал свою автобиографию
19:10
2
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России
19:00
1
Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»
17:45
4
В сборной России ответили на претензии Акинфеева
17:31
1
В «Динамо» отреагировали на новость об увольнении Карпина
17:17
6
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»
17:05
16
Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
16:46
2
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»
16:29
10
Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»
16:16
3
Тренер клуба-участника ЛЧ отказал «Спартаку»
15:59
6
Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»
15:47
1
Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»
15:30
9
Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»
14:53
7
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
14:25
2
Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»
14:10
3
Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу
13:57
16
Черчесов рассказал о своих планах на фоне интереса «Спартака» и «Динамо»
13:45
5
Ротенберг возглавил «Локомотив»
13:25
14
Реакция Станковича на увольнение из «Спартака»
13:10
11
Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб
12:58
8
Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»
12:50
6
В «Локомотиве» готовится громкая отставка
12:41
9
