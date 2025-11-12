Черчесов высказался о возвращении в «Спартак» или «Динамо», которые его рассматривают

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможном уходе из клуба.

Тренера рассматривают «Спартак» и «Динамо».

Черчесов принял «Ахмат» летом.

При нем грозненцы покинули зону вылета.

– Вы сейчас работаете в «Ахмате». Но если зимой к вам обратится топ‑клуб, возможно, что вы согласитесь?

– Такими категориями я никогда не рассуждал. Я работаю и делаю свое дело. Разве я всю жизнь думал, что буду в «Ференцвароше» работать? Ко мне обратились, цели и задачи совпади, мы добились большого успеха. Поэтому так и здесь. Я четко сосредоточен на своей работе.

Точно знаю только, что у нас четыре дня отдыха. Мне надо проанализировать, подготовиться к этому мини‑сбору. Игроки сборной – это актив клуба, надо правильно ими распоряжаться, проработать план, как подготовить команду. А об остальном я не думаю.