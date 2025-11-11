Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»

Блогер, агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о возможном приходе в «Спартак» главного тренера Леонида Слуцкого.
«Как Слуцкий отреагирует на предложение «Спартака»? Если ему объяснят чемпионские амбиции, он, по крайней мере, выслушает. Но решение не знаю. В Китае у Слуцкого все хорошо.
Будет зависеть от серьезности проекта «Спартака», – сказал Гурцкая.
- Слуцкий трижды брал РПЛ с ЦСКА.
- У тренера в декабре истекает контракт с «Шанхай Шэньхуа».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова