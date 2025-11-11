Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»

Блогер, агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о возможном приходе в «Спартак» главного тренера Леонида Слуцкого.

«Как Слуцкий отреагирует на предложение «Спартака»? Если ему объяснят чемпионские амбиции, он, по крайней мере, выслушает. Но решение не знаю. В Китае у Слуцкого все хорошо.

Будет зависеть от серьезности проекта «Спартака», – сказал Гурцкая.