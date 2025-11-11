«Пельмень» готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий доволен работой Деяна Станковича в «Спартаке».

Болельщик «красно-белых» заявил о готовности стать помощником серба.

«Спартак» закончил первый круг РПЛ на 6-м месте с 25 очками в 15 турах.

Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

– Как вам выступление московского «Спартака»?

– Пусть дают Станковичу дальше работать. Идут слухи про Риеру. Прикольно. Лично меня полностью устраивает работа Станковича. Дайте поработать человеку, а то меняют тренеров по восемь раз в сезоне.

– Но Станкович уже второй сезон в «Спартаке».

– Нормально работает. Все будет хорошо. У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство. Восемь очков до первого места. Еще играть второй круг. Где‑то чуть‑чуть не фартит. Думаю, все будет хорошо. Верим.

– А как вы оцениваете эмоциональное поведение сербского специалиста?

– Это показывает, что он переживает и болеет за команду. Да, ему бы валерьянки или какого‑то успокоительного попить. Но молодец. Он переживает за команду.

Я готов войти в тренерский штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо (смеется).