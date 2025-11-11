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  • «Пельмень» готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»

«Пельмень» готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»

11 ноября 2025, 01:00
22

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий доволен работой Деяна Станковича в «Спартаке».

Болельщик «красно-белых» заявил о готовности стать помощником серба.

  • «Спартак» закончил первый круг РПЛ на 6-м месте с 25 очками в 15 турах.
  • Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

– Как вам выступление московского «Спартака»?

– Пусть дают Станковичу дальше работать. Идут слухи про Риеру. Прикольно. Лично меня полностью устраивает работа Станковича. Дайте поработать человеку, а то меняют тренеров по восемь раз в сезоне.

– Но Станкович уже второй сезон в «Спартаке».

– Нормально работает. Все будет хорошо. У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство. Восемь очков до первого места. Еще играть второй круг. Где‑то чуть‑чуть не фартит. Думаю, все будет хорошо. Верим.

– А как вы оцениваете эмоциональное поведение сербского специалиста?

– Это показывает, что он переживает и болеет за команду. Да, ему бы валерьянки или какого‑то успокоительного попить. Но молодец. Он переживает за команду.

Я готов войти в тренерский штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо (смеется).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (22)
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Ollegator
1762812590
До чего ж «футбольный» сайт, аж тошно
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subbotaspartak
1762831711
Лучше бы кто-то из Уральских пельменей, всё б повеселей было...
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evgevg13
1762832762
Чел с отбитой башкой. Что с него взять...
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DOCTOR PENALTY
1762837630
Брендовое блюдо Спартака "Тарасовский борщ", пельменей не надо!
Ответить
rash1959
1762838399
Алё, бомбардир, дно совсем близко.
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TIMOTHY
1762839825
Показывали жизнь пельменя Васи, свиней выращивает )
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Foxitkuban
1762843906
"У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство" - не договорил. Шансы на чемпионство в ПФЛ.
Ответить
АЛЕКС 58
1762843972
И Валере верили
Ответить
vvv123
1762846006
Кто бы спам не возглавлял, результат будет похожий. Только пердив лет на 10 может поправить дело!
Ответить
Валерий-Власов-google
1762951092
Пельмень он и есть пельмень, что с него взять.
Ответить
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