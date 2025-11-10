Гурцкая разнес Станковича: «Инфантильный нарцисс, которого нужно отгородить от внешнего мира»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ».

Это произошло после гостевой победы над «Ахматом» (2:1).

Станкович сорвался после вопроса о судействе.

«Я понимаю, почему у Станковича в последних двух матчах были агрессия и истерики. Приходят победы, а клуб все равно продолжает искать тренера.

Адам Ахмадов, конечно, ни при чем. Любой человек на его месте получил бы такой же ответ, потому что Станковичу кажется, что весь мир против него.

Мы имеем дело с большим игроком в прошлом, он нарцисс, который хочет немного внимания к себе. Он очень инфантильный, большой ребенок.

Этого тренера нужно отгородить от внешнего мира, ему нужно находиться в замкнутом положительном пространстве. Когда он видит, что на него льется негатив, а его клуб вместо поддержки продолжает искать нового тренера, конечно, будет срываться.

Я думаю, что речь, сказанная после матча с «Локомотивом», была подготовлена давно. Станкович решил сказать ее именно после выигранного матча, потому что он хороший актер.

Но если вы проиграли и говорите: «Я хочу уйти», то идите на ***», – сказал Гурцкая.