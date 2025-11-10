Агент Нгамале прокомментировал скандал с участием динамовца

Бояз Горен, агент вингера «Динамо» Муми Нгамале, отреагировал на обвинения в адрес игрока.

Бывшая девушка камерунца – блогер Никки Сии – рассказала об измене со стороны футболиста.

После этого он выставил ее из квартиры.

«Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях.

Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!

Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво.

Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех, от простых до самых успешных людей, дома, за закрытыми дверями, часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями», – сказал агент.