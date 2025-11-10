Агент Нгамале прокомментировал скандал с участием динамовца

Бояз Горен, агент вингера «Динамо» Муми Нгамале, отреагировал на обвинения в адрес игрока.
- Бывшая девушка камерунца – блогер Никки Сии – рассказала об измене со стороны футболиста.
- После этого он выставил ее из квартиры.
«Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях.
Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!
Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво.
Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех, от простых до самых успешных людей, дома, за закрытыми дверями, часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями», – сказал агент.