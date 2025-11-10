Введите ваш ник на сайте
Титов – о Станковиче: «Увы, в «Спартаке» проще не будет»

Вчера, 18:35
1

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался в поддержку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Что касается Станковича, то мне очень хотелось, чтобы у руля команды был именно футболист, а не тот, кто научился руководить около доски. Не знаю, продолжит ли работу Станкович в «Спартаке» дальше.

Конечно, его эмоции… Я его прекрасно понимаю. Ты работаешь в «Спартаке» – это вулкан. Возможно, он думал, что будет немного проще. Но увы, проще здесь не будет. «Спартак» – самая популярная команда в России.

В оставшихся матчах этого года я желаю Станковичу и тренерскому штабу, чтобы все получилось. Лично приду и поддержу. Уверен, что все будет хорошо», – заявил Титов.

  • «Спартак» закончил первый круг РПЛ на 6-м месте с 25 очками в 15 турах.
  • Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.
  • У Станковича контракт с клубом до 2027 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
FWSPM
1762796407
В Спартаке только хардкор
