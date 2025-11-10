Ташуев разочарован двумя клубами по итогам первого круга РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, результаты каких команд РПЛ его разочаровали в сезоне-2025/26.

«Учитывая ресурсы, то для московского «Динамо» первый круг не очень. Расстраивает, что пока нет результата и игра ещe такая лоскутная.

И ещe травматизм добавляется. Причeм травмы не механические, а мышечные. Глебов до конца года выбыл. Есть какая-то проблема, потому что не первый раз. Глебов играл-играл, и задняя полетела на тренировке. Надо разбираться, что происходит.

Ещe одна команда, которая не соответствует уровню – «Пари НН». Состав, по сравнению со второй восьмeркой, – один из лучших. Группа атаки очень хорошая. Боселли, Лесовой, Олусегун, Грулeв.

Я бы таких футболистов в «Ахмат» с удовольствием взял, например. Очень интересные, быстрые и качественные игроки. Но они не прогрессируют. Вот в чeм проблема.

Голов мало, хотя тот же Боселли больше забивал. В первую очередь здесь тренерская проблема», – сказал Ташуев.