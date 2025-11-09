Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Крыльями Советов»

9 ноября, 15:28
37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребята не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счет стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось.

Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась», – сказал Семак.

Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 2
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом» 5
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Семак Сергей
Тинез Розоп
1762694371
А где же наша Галя? Неужели сама в бачёк залезла?…
Ответить
Интерес
1762694418
Словом, "Зенит"-позор...латино-американского футбола.ЗПЛАФ!!!
Ответить
Plyash
1762694654
Видимо , яйца танцорам помешали , ну как тут сознаешься , неудобно . Конечно , поле , будь оно не ладно ...
Ответить
шахта Заполярная
1762694700
Вот оно оказывается в чем дело, поле плохое, а скоро похолодает, мороз, снег, что тогда скажешь, мартыны твои дорогостоящие замерзнут.
Ответить
Desma
1762695206
Серёга, поле вроде было у всех одинаковое, не?
Ответить
Нуф-Нуф
1762697136
ЗПРФ без админресурса - ноль!
Ответить
Давид59
1762698269
Обе команды были в равных условиях. Зенит создал полтора момента. Сколько создали, столько и забили. Бесконечные передачи поперёк поля. Празднование столетия, похоже, опять откладывается
Ответить
Фердя
1762705998
Всё дело в том, что наконец то появились в России сильные клубы типа Краснодара и Локомотива! Вот отсюда и неудачи Зенита. Нет той легкости и уверенности в неминуемой победе над любым соперником!
Ответить
Bomjipidary
1762706766
О мля, заныл про поле. Вы же кричите, что вы мощнейшая команда России. Тогда должны на асфальте и на пашне выигрывать. А как обделались, так сразу поле. Так и скажи, что потерял команду или бразилы иссякли
Ответить
Bomjipidary
1762706810
Бери пример у Станка, коротко и ясно "я устал, хочу жену!" и все
Ответить
