Королевский «Металлист» отреагировал на предложение назначить Станковича

9 ноября, 00:15
8

В «Металлисте» из Королева прокомментировали идею назначить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Красно-белые накануне победили «Локомотив» (3:1) в Кубке.
  • После игры сербский специалист заявил, что готов к отставке, он устал и хочет домой.
  • У Станковича контракт до 2027 года.

«Металлист» не будет рассматривать кандидатуру Станковича на пост главного тренера нашего любимого клуба. Он очень много говорит и очень мало делает. Наш тренерский штаб, наоборот, всегда отдается работе, но при этом остается в тени.

Благодарен господину Губерниеву за привлечение внимания к нашему клубу и прошу его и дальше нас поддерживать и пиарить. Все у нас будет хорошо!» – сказал директор «Металлиста» Сергей Михеенко.

Источник: телеграм-канал «Металлиста»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Povedkin
1762641011
Королевский «Металлист» это вам не королевский «Реал». Они себе знают цену.А цена у них неопределенная.Вот оно чо.
Ответить
andr45
1762679719
Как я понимаю, Губерниев даже не предлагает никому Карпушу-дорогушу, так как понимает, что за это моментально морду набьют)
Ответить
Александр-Балашов-google
1762757461
Боюсь придётся платить зарплату как бюджет Королёва.
Ответить
Хулиганин
1762768701
Редакторы снова молодцы. Вы хоть смотрите, что лепите. Ваша ссылка на Металист ведет в Харьков. Это прямо топ2 после комедий Гайдара.
Ответить
Странник 09
1762797388
И верят этому шакалу "а мы пойдем на север"(Табаки). Металлист не уровень Деяна, потеряет квалификацию, в Италии не поймут
Ответить
