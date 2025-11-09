Королевский «Металлист» отреагировал на предложение назначить Станковича

В «Металлисте» из Королева прокомментировали идею назначить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Красно-белые накануне победили «Локомотив» (3:1) в Кубке.

После игры сербский специалист заявил, что готов к отставке, он устал и хочет домой.

У Станковича контракт до 2027 года.

«Металлист» не будет рассматривать кандидатуру Станковича на пост главного тренера нашего любимого клуба. Он очень много говорит и очень мало делает. Наш тренерский штаб, наоборот, всегда отдается работе, но при этом остается в тени.

Благодарен господину Губерниеву за привлечение внимания к нашему клубу и прошу его и дальше нас поддерживать и пиарить. Все у нас будет хорошо!» – сказал директор «Металлиста» Сергей Михеенко.