Королевский «Металлист» отреагировал на предложение назначить Станковича

В «Металлисте» из Королева прокомментировали идею назначить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Красно-белые накануне победили «Локомотив» (3:1) в Кубке.
- После игры сербский специалист заявил, что готов к отставке, он устал и хочет домой.
- У Станковича контракт до 2027 года.
«Металлист» не будет рассматривать кандидатуру Станковича на пост главного тренера нашего любимого клуба. Он очень много говорит и очень мало делает. Наш тренерский штаб, наоборот, всегда отдается работе, но при этом остается в тени.
Благодарен господину Губерниеву за привлечение внимания к нашему клубу и прошу его и дальше нас поддерживать и пиарить. Все у нас будет хорошо!» – сказал директор «Металлиста» Сергей Михеенко.
Источник: телеграм-канал «Металлиста»