  • Агент Глебова: «Я на контакте с большими европейскими клубами»

Агент Глебова: «Я на контакте с большими европейскими клубами»

8 ноября, 23:23
10

Таймаз Хархаров, представитель нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, сообщил, что идет работа над трансфером игрока в Европу.

– Из каких стран к Глебову сейчас проявляется наибольший интерес?

– Какую‑то одну страну выделить тяжело. Слухов много. Многие из них действительно просто слухи. Какая‑то информация от турецких журналистов появляется… Вот на днях написали про «Трабзонспор», что меня чуть ли не на переговоры уже пригласили. Не знаю, откуда они это берут. Никаких конкретных переговоров ни с кем нет.

Но общаемся с кем‑то, понятно. Когда в его возрасте футболист показывает хороший футбол в такой российской команде, то, естественно, какой‑то интерес есть. И общение. Я на контакте с некоторыми европейскими клубами, большими клубами в том числе. Из разных стран.

– Речь про топ‑5 европейских лиг?

– Да, конечно.

  • Глебов – воспитанник ЦСКА.
  • Контракт 19-летнего россиянина с «армейцами» рассчитан до конца сезона-2026/27.
  • В сезоне РПЛ у Глебова 13 матчей, 5 голов, ассист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл
Комментарии (10)
Povedkin
1762637873
Кому он там на)( yй нужен.
Ответить
FCSpartakM
1762639437
Глебов просто настырный бегунок. Вот реально хз кому он Европе нужен. Удара нет, дриблинга нет. Есть хорошая скорость, за счет которой он может убежать или выиграть позицию. На этом все. Плюс с головой не дружит в игровой борьбе.
Ответить
DeStar
1762640168
знаем мы таких, на деле там овьедо испанский и анже из лиги 1
Ответить
FWSPM
1762642021
перевожу с агентского - дайте больше денег по новому контракту
Ответить
boris63
1762644533
Оставьте пацана в покое.
Ответить
Snek
1762647374
Они хотят еврея развести на бабки? Да Гинер продаст его и забудет, с ним такие штуки не пройдут.
Ответить
FROLL007
1762663172
Я на контакте с Сбером, через банкомат правда! Войду ли я в их совет директоров? Гыгыгы
Ответить
САНЁК17
1762673307
Ай яй яй, плохие игроки не бывает, бывает плохие эксперты, он ещё молод, всего 19 лет, как раз его в хорошую команду надо отправить, чтобы перевоспитали в общем,
Ответить
темирхан
1762680334
ну выдумывать ВСЕ могут! время НЕ ТО! Глебов пусть у Захаряна спросит! КАК ОН ТАМ с выдуманными травмами!
Ответить
  • Читайте нас: 