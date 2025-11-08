Агент Глебова: «Я на контакте с большими европейскими клубами»

Таймаз Хархаров, представитель нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, сообщил, что идет работа над трансфером игрока в Европу.

– Из каких стран к Глебову сейчас проявляется наибольший интерес?

– Какую‑то одну страну выделить тяжело. Слухов много. Многие из них действительно просто слухи. Какая‑то информация от турецких журналистов появляется… Вот на днях написали про «Трабзонспор», что меня чуть ли не на переговоры уже пригласили. Не знаю, откуда они это берут. Никаких конкретных переговоров ни с кем нет.

Но общаемся с кем‑то, понятно. Когда в его возрасте футболист показывает хороший футбол в такой российской команде, то, естественно, какой‑то интерес есть. И общение. Я на контакте с некоторыми европейскими клубами, большими клубами в том числе. Из разных стран.

– Речь про топ‑5 европейских лиг?

– Да, конечно.