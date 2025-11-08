Акинфеев рискует пропустить дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии голкипера Игоря Акинфеева.
Его участие в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» под вопросом.
– Какова вероятность, что Акинфеев, Мойзес и Алвес примут участие в матче против «Спартака»?
– У Мойзеса и Матеуса хорошая динамика восстановления. С Игорем сложнее, он испытывает боли, поэтому тут вопрос состоит в том, когда он не будет ее чувствовать. Мне сложно сказать конкретную дату, когда он восстановится. Надеюсь, что через две недели он будет чувствовать себя лучше и сможет сыграть.
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 22 ноября.
- Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.
- В этом сезоне 39-летний голкипер провел за красно-синих 12 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
Источник: «Матч ТВ»