Акинфеев рискует пропустить дерби со «Спартаком»

8 ноября, 22:58
6

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии голкипера Игоря Акинфеева.

Его участие в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» под вопросом.

– Какова вероятность, что Акинфеев, Мойзес и Алвес примут участие в матче против «Спартака»?

– У Мойзеса и Матеуса хорошая динамика восстановления. С Игорем сложнее, он испытывает боли, поэтому тут вопрос состоит в том, когда он не будет ее чувствовать. Мне сложно сказать конкретную дату, когда он восстановится. Надеюсь, что через две недели он будет чувствовать себя лучше и сможет сыграть.

  • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 22 ноября.
  • Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.
  • В этом сезоне 39-летний голкипер провел за красно-синих 12 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь
boris63
1762655891
Главное Мойзес бы вышел, оборону надо иногда взбадривать, что бы меньше косячили. Да и Алвес не помешал бы, здорово действует с Кисляком и Глебовым. А Игорек пусть отдыхает, Тороп справиться.
Ответить
rash1959
1762666931
У всех пред и пенсионеров всегда где то боли, всегда что то болит. Конифей упрямо не хочет видеть себя в этом сообществе.
Ответить
