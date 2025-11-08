Акинфеев рискует пропустить дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии голкипера Игоря Акинфеева.

Его участие в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» под вопросом.

– Какова вероятность, что Акинфеев, Мойзес и Алвес примут участие в матче против «Спартака»?

– У Мойзеса и Матеуса хорошая динамика восстановления. С Игорем сложнее, он испытывает боли, поэтому тут вопрос состоит в том, когда он не будет ее чувствовать. Мне сложно сказать конкретную дату, когда он восстановится. Надеюсь, что через две недели он будет чувствовать себя лучше и сможет сыграть.