Губерниев прокомментировал кризис «Динамо» при Карпине

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию в «Динамо».

В 15-м туре РПЛ «Динамо» уступило дома «Акрону» (1:2).

«Динамо» занимает 10-е место.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Команду лихорадит, Карпину, конечно, нужно призадуматься, что происходит. Потому что уже пора бы показывать стабильно хороший футбол. Но хочу сказать, что с «Зенитом» была кубковая игра, она не сильно показательна. А вот игры в РПЛ… Уверен, если Карпин продолжит так же невыразительно играть, не доработает до конца чемпионата.

Время, конечно, нужно дать наставнику, но уже итак прошло достаточно, а игры у команды нет по большому счeту. В чeм причина? Сказать мне сложно, но что-то коммуникация тренер– футболист не работает», – сказал Губерниев.