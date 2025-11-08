Карпин поставил «Динамо» оценку за 1-й круг

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил итог первого круга.

В 15-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Акрону» дома (1:2).

«Динамо» опустилось на 9-е место.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

– Как оцениваете игру команды в концовке первого круга?

– Результат, мягко говоря, неудовлетворительный. Даже с точки зрения игры сегодня, в том числе в атаке. Про оборону… первый тайм сыграли внимательно, ни одного удара не было. Во втором вместо того, чтобы играть еще внимательнее, начали сами голевые отдавать животом, пропускаем смешные голы. Весь первый круг был как сегодняшняя игра.

Какая оценка? «Двойка». Или «единица». Или «ноль» – как хотите.