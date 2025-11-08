Калининградский министр оценила Талалаева двумя словами

Наталья Ищенко, министр спорта Калининградской области, высказалась о результатах «Балтики».

«Результаты «Балтики»? Я очень радуюсь. Я болею за клуб всей душой, мне очень нравится, что сейчас происходит с командой. Я буду продолжать за нее болеть. Нынешние результаты – это огромная работа и управленческого состава, и спонсоров, и, конечно же, Андрея Викторовича [Талалаева] – тренера, который ведет команду только вперед.

Талалаев мне очень нравится. Мне кажется, что он настоящий тренер. Когда я смотрю за тем, как он проводит тренировки, как он ведет себя во время игр, я думаю, что именно так тренер должен мотивировать команду, собирать ее и двигать своей энергией вперед», – сказала Ищенко.