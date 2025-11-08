Вердикт ЭСК по 1-му голу «Краснодара» в ворота «Спартака»

ЭСК РФС разобрал спорный гол «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 18-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил против игрока команды «Спартак-Москва» Кристофера Мартинса в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Спартак-Москва»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил против игрока команды «Спартак-Москва» Кристофера Мартинса

Голосование: единогласно

Мотивировка: игроки «Краснодара» Дуглас Аугусто и «Спартак-Москва» Кристофер Мартинс обоюдно используют руки в контактном единоборстве за позицию.

Судья правильно продолжил игру в этой игровой ситуации».